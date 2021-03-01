

Гарибашвили: Наш регион имеет стратегическое значение для ЕС

01.03.2021 14:02





Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем, — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Твиттер после окончания личной встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится с официальным визитом в Тбилиси.



«Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем. Его визит ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС. На встрече внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию. Грузия благодарна за поддержку и ценит это партнерство», — пишет Гарибашвили.



В правительственной Канцелярии отмечают, что на встрече Гарибашвили и президента Евросовета «внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию».



«На встрече было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе важно, чтобы стороны приложили усилия для ведения текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.



Внимание было уделено тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии, а также фактам незаконного задержания граждан Грузии. Премьер-министр подчеркнул важность активного участия ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта и обеспечения безопасности на местах.



На встрече разговор коснулся и ситуации в Грузии и ЕС с точки зрения пандемии COVID-19. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за значительную поддержку Грузии в борьбе с пандемией. Особо была отмечена важность обеспечения равного доступа к вакцине для всех стран и справедливого распределения вакцины», — отмечается в информации пресс-службы премьер-министра, распространенной по итогам встречи.



Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи. До встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



Президент Европейского Совета посетит разделительную линию возле села Хурвалети в Горийском районе, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.



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