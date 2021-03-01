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Коронавирус подтвердился у главы комитета здравоохранения парламента Грузии
01.03.2021 15:13
В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.
На этот раз инфекция была выявлена у депутата «Грузинской мечты», председателя комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.
На прошлой неделе стало известно об инфицировании еще одного парламентария, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе – члена партии «Европейские социалисты».
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