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Коронавирус подтвердился у главы комитета здравоохранения парламента Грузии


01.03.2021   15:13


В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.

На этот раз инфекция была выявлена у депутата «Грузинской мечты», председателя комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.

На прошлой неделе стало известно об инфицировании еще одного парламентария, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе – члена партии «Европейские социалисты».

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