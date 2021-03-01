

Pfizer выдвинул дополнительные требования о перестраховке финансовой ответственности – Габуния

01.03.2021 16:07





По заявлению замминистра здравоохранения Тамар Габуния, у грузинской стороны ни на минуту не было никаких задержек в отношении «Пфайзер». По ее словам, вакцина не поступила в страну, поскольку во время промежуточной коммуникации возникли дополнительные требования о перестраховке финансовой ответственности.



«В случае с Астразенека страна прошла стадию договора страхования ответственности, это один этап, который был подписан, и, таким образом, один этап соглашения был завершен. Также выразила готовность регулятора, что импортируемый в страну Астразенека будет зарегистрирован в стране. Точно такие же этапы необходимо пройти и в случае с «Пфайзер». Когда мы ожидали, что вакцина «Пфайзер» поступит в страну в середине февраля, после промежуточных коммуникаций Ковакс сообщил нам, что со стороны «Пфайзер» имеются определенные дополнительные требования, которые никоим образом не связаны с технической готовностью страны получить вакцину, а связаны с финансовым перестрахованием ответственности, детали чего Ковакс не может сообщить в письме от 23 февраля», - сказала Тамар Габуния.



По ее заявлению, условия должны быть уточнены по телефону в течении следующей недели. По заявлению Габуния, что они до сих пор ждут от Пфайзер и Ковакс точной даты телефонного звонка.





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