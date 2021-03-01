

Курт Уолкер: То, что вы можете кого-то арестовать, не означает, что это надо делать

01.03.2021 16:24





«Решение арестовать Нику Мелия было ошибкой - то, что вы можете кого-то арестовать, не означает, что это надо делать» – об этом в интервью «Интерпрессньюс» заявил американский дипломат и бывший представитель НАТО Курт Уокер.



Он говорил о последних событиях в Грузии и отметил, что арест председателя «Национального движения» Ники Мелия еще больше обострил поляризацию.



«Я думаю, то, что мы сейчас видим в Грузии, это то, что демократические институты не работают как надо – в парламенте нет оппозиции, правительство арестовало лидера оппозиции. Думаю, что это угрожает демократии и наносит ущерб имиджу Грузии за рубежом. Поэтому, на мой взгляд, обе стороны должны сотрудничать, чтобы стало возможным двигаться вперед – в Грузии критический период и обе стороны должны думать об интересах страны в целом больше, чем о своих собственных.



На мой взгляд, решение об аресте Ники Мелия было ошибкой, поскольку оно еще больше обострило поляризацию. Только из-за того, что вы можете кого-то арестовать, не означает, что это надо делать. Думаю, что это еще больше усугубило и без того поляризованную среду. Будет хорошо, это если стороны сами договорятся о пакете, о выходе, где каждому придется немного пойти на компромисс», - отметил Уолкер.



По его словам, подобный пакет может включать в себя несколько компонентов.



«Я предполагаю, что это может включать помилование Мелия, согласование в какой-то момент новой даты выборов (все же нет необходимости проводить досрочные выборы); может содержать вхождение оппозиции в парламент – это сами партии должны решить, какой пакет будет справедливым. Кроме того, на мой взгляд, необходимо расследование нарушений, произошедших на выборах и это произойдет только в том случае, если оппозиция и правительство будут работать вместе в совместной комиссии по расследованию этого и определят насколько это повлияло на результаты выборов», - заявил Уолкер.



На вопрос «Интерпрессньюс», что он думает о возможных санкциях, даже о так называемых индивидуальных санкциях, Курт Уокер ответил, что он не думает, что кто-то хочет принять карательные меры против Грузии.



«Я не думаю, что кто-то собирается предпринять против Грузии карательные действия, это было бы удивительно. Но я думаю, что все это мешает людям верить в то, что Грузия успешна как демократия. Соответственно, когда вы думаете о стремлениях Грузии, к членству в Евросоюз, к членству в НАТО, к тому, чтобы Грузия имела сильное, стабильное общество против российской агрессии, страна слабеет. Я думаю, что это тот вред, который приносит противостояние между правительством и оппозицией, что ослабляет страну, ее возможности и внешние связи.



Так что я не думаю, что кто-то хочет против Грузии принять карательные меры. Мы хотим увидеть, что Грузия вернется к своей демократии и будет успешной. Это зависит от самих сторон, и я не думаю, что это можно достигнуть путем введения санкций – добиться этого может только народ Грузии», - отметил Курт Уолкер в беседе с «Интерпрессньюс».





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