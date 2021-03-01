

Замглавы Минздрава: Думаю, с конца марта мы реально сможем начать вакцинацию

01.03.2021 16:54





Думаю, с конца марта мы реально сможем начать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Может, до этого подоспеет и Pfizer, - завила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



По ее словам, на этой неделе будет уточнены дополнительные условия Pfizer.



Что касается вакцины AstraZeneca, по сообщению Габуния, ее первые дозы поступят в Грузию в течение последующих 2-3 недель.



«Процесс трехсторонен: правительство Грузии, Covax и Pfizer. На сегодняшнем этапе правительством Грузии выполнены все поставленные условия. Мы ждем уточнения от Pfizer, какие будут конкретные дополнительные требования в связи с финансовой перестраховкой. Covax очень активно подключен к фасилитации этого процесса, поскольку для Covax носит репутационный характер данное нам обещание, что в средних числах февраля мы должны были получить вакцину от Pfizer, однако пока у нас этой вакцины нет. Эта неделя, думаю, будет окончательной для того, что решились все те вопросы, которые могут быть со стороны Pfizer в связи с дополнительными условиями.



Завозу AstraZeneca нам ничего не мешает, по всем трем сторонам все налажено. В течение последующих 2-3 недель должны поступить первые дозы. На этой неделе мы завершаем перечисление ЮНИСЕФ, чтобы нам были поставлены первые дозы. Думаю, с конца марта мы реально сможем начать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Может, до этого подоспеет и Pfizer», -заявила Тамар Габуния.



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