

6 лет без Немцова

01.03.2021 17:18



Сергей Михеев



27 февраля 2015 года в Москве у стен Кремля, подло, выстрелом в спину, был застрелен один из лидеров оппозиции, политик Борис Немцов. Все эти годы в столице 27 февраля проходили многотысячные марши в его память, но в это году, под предлогом санитарно-эпидемиологических ограничений во время пандемии, впервые власти отказали в провидении такого мероприятия.



Несмотря на позицию властей более 10 тысяча горожан пришли на Большой Москворецкий мост, на место убийства политика, называющийся сегодня в народе как «Немцов мост», почтили память и возложили цветы. Власти всячески старались препятствовать проведению марша. Незадолго до годовщины убийства Немцова, 19 февраля, силовики оградили место убийства Немцова, убрали цветы и фотографии, задержали несколько человек, дежуривших у мемориала. Только благодаря большой активности общественности им пришлось уступить и позволить возложение цветов.



В Москве обошлось без задержаний, а что касается других городов, там власть не удержалась продемонстрировать свою силу. Так, В Казани во время акции памяти политика полиция задержала студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. В Краснодаре сразу после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы свечи и фотографии и унесли. Активиста Виталия Вотановского задержали за то, что он фотографировал полицейских, а координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко задержали за твит с датой и временем шествия. В Челябинске глава челябинского движения "Весна" Александр Кашеваров был задержан и арестован на пять суток за анонс об акции.



Авторитет Бориса Немцова был велик не только у нас в России, но его уважали и ценили во всем демократическом мире. Подтверждением тому является то, что на месте убийства возложили цветы посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза. Не удивительно, что акции памяти в субботу прошли по всему миру - в Праге, Берлине, Амстердаме, Вене, Вильнюсе, Кельне, Лейпциге, Гааге, Копенгагене, Бостоне, Вашингтоне.



Борис Немцов был одним из видных представителей команды Анатолия Собчака. Вместе с Чубайсом и Хакамада они могли заложить основу новой России, свободной от диктатуры и авторитаризма, а сам Немцов мог бы стать приемником Ельцина, но, к сожалению, этого не произошло. Если бы не желание Немцова идти на риски, брать на себя все самое тяжелое, не допускать хоть каких-то компромиссов, а за тем и война с Березовским и Гусинским, он-таки мог бы стать преемником Ельцина, и судьба России, с большой вероятностью, пошла бы по совершенно иному пути. Но в какой-то момент история пошла не так - интриги, предательство, коррупция - в итоге волна вынесла наверх чекиста Владимира Путина. На этом для России, соответственно и для нас, история со счастливым концом не состоялась.



За убийство Немцова осуждены пять человек, но заказчика определить не удалось. Дело продолжается и якобы есть новые материалы, но всем понятно, что дело до конца раскрыть на сегодняшний день невозможно. Ясно одно – Путин не терпит конкурентов, способных посягнуть на его «трон» и действует хорошо ему знакомыми, чекистскими методами -отравление, нападение из-з угла, выстрел в спину.



Наряду с Немцовым вспомним Анну Политковскую и Алексея Навального. Разница в том, что Навальному повезло и выжил, хотя его жизни и сегодня угрожает большая опасность. Будем надеется, что он до конца останется «везунчиком». Тогда у нас появится шанс избавится от диктатуры и жить в нормальной стране.



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