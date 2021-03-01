

Партия «Лело» требует отставки министра здравоохранения

01.03.2021 17:36





Лидеры партии «Лело» Ана Нацвлишвили и Вато Сургуладзе провели брифинг с требованием отставки министра здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе. Они требуют, чтобы министр взял на себя ответственность за затягивание процесса импорта вакцин в Грузию.



По словам представителей «Лело», это общенациональная проблема, и они считают, что правительство должно было «открыть двери» для экспертов в этой области, чтобы в стране было надлежащее управление кризисом и Грузия своевременно получила вакцины.



«В ответ от правительства мы получили только ничем не обоснованные заверения, каскад лжи, который «лопнул» сегодня, потому что платформа «Ковакс» сделала открытое заявление о том, кто виноват в том, что у нас сегодня нет вакцины», — заявили в «Лело» раскритиковав недавнюю пресс-конференцию заместителя министра здравоохранения.



«Министр даже сейчас не соизволит выйти, дать окончательное объяснение и сказать:«Я ухожу, потому что я не справилась», — сказала Нацвлишвили.



По словам Аны Нацвлишвили, «Лело» запросило у соответствующих ведомств информацию о том, что именно каждое ведомство сделало для доставки вакцины в Грузию, однако, по ее словам, до сих пор никакой информации они не получили.



Ана Нацвлишвили призывала главу Минздрава немедленно уйти в отставку, а также потребовала как можно скорее обнародовать имеющуюся переписку по поводу завоза вакцины в Грузию.



Сегодня заместитель министра здравоохранения заявила, что Грузия до сих пор не получила вакцину, так как платформа «Ковакс» в середине февраля проинформировала Грузию о том, что компания «Pfizer» выдвинула новые требования, не связанные с технической готовностью страны и страхованием финансовой ответственности. По ее словам, в письме «Ковакс» не конкретизирует детали, однако было отмечено, что состоится телефонная консультация, во время которой будут уточнены условия.



Между тем, агентство InterpressNews ранее опубликовало ответ платформы «Ковакс» о том, почему Грузия не получила 29,500 доз вакцины Pfizer в феврале. Издание пишет, что, по данным «Ковакс», на первом этапе вакцину получили страны, соответствующие установленным ими критериям:



«В конце февраля были произведены преждевременные поставки в страны, которые уже соответствовали критериям, изложенным в совместном заявлении», — пишет InterpressNews со ссылкой на платфому «Ковакс».





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