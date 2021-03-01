

Оппозиция: президент Евросовета готов лично способствовать урегулированию кризиса в Грузии

01.03.2021 18:10





Президент Европейского совета Шарль Мишель провел встречу с представителями оппозиционных партий. Согласно заявлениям оппонентов властей, высокопоставленный дипломат готов лично принимать участие в урегулировании политического кризиса в Грузии.



По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, от встречи с Мишелем он ждал гораздо меньшего. Грузинский политик рассказал, что глава Евросовета призвал стороны к компромиссу, а оппозиция выразила готовность пойти на плебисцит, вместо проведения внеочередных выборов.



«Очень важно, что вопрос политического кризиса в Грузии был поднят в ЕС на высочайшем уровне. Вторым очень серьезным заявлением был переход от фасилитации на медиацию. Это две разные вещи, это означает, что Евросоюз сам будет делать альтернативные предложения по достижению соглашения для того, чтобы кризис в ассоциированной стране был улажен. В-третьих, я увидел, что вопрос политзаключенных в этой стране должен быть закрыт раз и навсегда, и это чувство разделяет ЕС.», — сказал Вашадзе.



Гига Бокерия из «Европейской Грузии» подчеркнул, что визит Шарля Мишеля демонстрирует, что реакция Запада на внутриполитические процессы в стране не была эпизодической.



«Это была очень важная встреча. Выслушать должностное лицо такого ранга было очень важным для всего нашего оппозиционного, демократического спектра. Если не считать маленьких нюансов, фундаментальным было одно послание: кризис в Грузии будет деэскалирован только в том случае, если прекратятся политические преследования. Т.е. политзаключенные Руруа, Мелия будут освобождены. Также путем к деэскалации является возвращение за стол переговоров о проведении в стране досрочных, свободных и справедливых выборов», — сказал Бокерия.



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