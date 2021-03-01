

Бокерия: Кризис разрядится лишь в том случае, если политзаключенные будут освобождены

01.03.2021 18:35





Политическая цена может быть плохой или очень плохой, если они реально не пойдут на разрядку кризиса, что подразумевает освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов, - об этом завил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия по завершении встречи представителей грузинской оппозиции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



По его же словам, Мишель услышал от оппозиции фундаментальные посылы.



«Была очень важная встреча. Нашим международным партнером вместе с США является и ЕС, и визит должностного лица такого ранга весьма значителен. Также было весьма важно услышать один фундаментальный посыл от всего оппозиционного спектра, что кризис в Грузии разрядится лишь в том случае, если политические заключенные: Мелия и Руруа будут освобождены. Вместе с тем, сядем для разговора о том, как мы идем к досрочным справедливым выборам.



Единственное, что я могу сказать, исходя из этой встречи, это то, что, если у кого-то были иллюзии, что внимание свободного мира, в этом случае внимание ЕС будет эпизодическим, пройдет и потом его не будет, рассеяны. Этот визит является подтверждением того, что от решения власти зависит его политическая цена в будущем. Мы поддерживаем плебисцит, как серьезный компромисс. Политическая цена может быть плохой или очень плохой, если они реально не пойдут на разрядку кризиса, что подразумевает освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов.



Наша цель – вывод страны из кризиса. Для достижения этой цели наша задача заключается в том, чтобы Иванишвили и его окружение четко увидели ту угрозу, которая его ждет, если он пойдет до конца. В этом случае его действительно ждут санкции. В данном случае мы будем работать над тем, чтобы представить свободному миру все аргументы того, почему ему нужно четко показать эту угрозу», - заявил Гига Бокерия.



По его же словам, планы оппозиции на завтра не меняются, и они вновь будут пикетировать парламент.



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