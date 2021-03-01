|
|
|
Бокерия: Кризис разрядится лишь в том случае, если политзаключенные будут освобождены
01.03.2021 18:35
Политическая цена может быть плохой или очень плохой, если они реально не пойдут на разрядку кризиса, что подразумевает освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов, - об этом завил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия по завершении встречи представителей грузинской оппозиции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
По его же словам, Мишель услышал от оппозиции фундаментальные посылы.
«Была очень важная встреча. Нашим международным партнером вместе с США является и ЕС, и визит должностного лица такого ранга весьма значителен. Также было весьма важно услышать один фундаментальный посыл от всего оппозиционного спектра, что кризис в Грузии разрядится лишь в том случае, если политические заключенные: Мелия и Руруа будут освобождены. Вместе с тем, сядем для разговора о том, как мы идем к досрочным справедливым выборам.
Единственное, что я могу сказать, исходя из этой встречи, это то, что, если у кого-то были иллюзии, что внимание свободного мира, в этом случае внимание ЕС будет эпизодическим, пройдет и потом его не будет, рассеяны. Этот визит является подтверждением того, что от решения власти зависит его политическая цена в будущем. Мы поддерживаем плебисцит, как серьезный компромисс. Политическая цена может быть плохой или очень плохой, если они реально не пойдут на разрядку кризиса, что подразумевает освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов.
Наша цель – вывод страны из кризиса. Для достижения этой цели наша задача заключается в том, чтобы Иванишвили и его окружение четко увидели ту угрозу, которая его ждет, если он пойдет до конца. В этом случае его действительно ждут санкции. В данном случае мы будем работать над тем, чтобы представить свободному миру все аргументы того, почему ему нужно четко показать эту угрозу», - заявил Гига Бокерия.
По его же словам, планы оппозиции на завтра не меняются, и они вновь будут пикетировать парламент.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна