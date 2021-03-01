

Шарль Мишель: Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером, пора перейти от фасилитации к медиации

01.03.2021 18:35





Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с премьер-министром Грузии.



По его словам, он призывает все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога.



«Меня очень беспокоит углубляющийся политический кризис, существующий в Грузии. Грузия за эти годы добилась демократии и достижений. Поляризация и кризис во время вашего пребывания на посту премьер-министра, усилия ваших коллег и усилия лидеров оппозиции должны быть исправлены, поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно проявлять лидерские качества, а также противостоять вызовам и действовать с учетом интересов Грузии. Я призываю все стороны, чтобы произошла деэскалация и объединились силы для политического диалога. Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации, время политического диалога», — заявил Шарль Мишель.



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