

Самадашвили: Мы получили обещание, что ЕС осуществит давление, чтобы кризис был преодолен

01.03.2021 18:37





Если у «Грузинской мечты» есть иллюзии, что г-н Мишель завтра уедет и больше не поинтересуется тем, что происходит в нашей стране, то это будет не так. Обещание, которое мы сегодня получили, заключается в том, что ЕС будет весьма активно участвовать в поиске выхода из создавшегося кризиса и осуществит всеми возможными путями давление, чтобы кризис был преодолен, в том числе и на власть, - об этом одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили заявила после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



По ее оценке, обеспокоенность европейских союзников и стратегических партнеров в связи с создавшейся в Грузии обстановкой крайне высока.



«Все понимают, что выход из политического кризиса обязательно нужно найти, поскольку те процессы, которые могут развиться, устраивают лишь Россию. У ЕС геополитический интерес в урегулировании кризиса, именно поэтому у нас был очень серьезный разговор как об усилении функции ЕС в преодолении кризиса, так и о главных проблемах с точки зрения выхода из кризиса, среди которых и вопрос политзаключенных. Ника Мелия и Георгий Руруа должны быть освобождены, чтобы мы начали выходить из кризиса, и стране нужен новый, обновленный демократический процесс. Этим процессом могут быть новые парламентские выборы. Мы детально говорили обо всем этом и о том, как нам видится выход из кризиса. Наши партнеры хорошо понимают, что невозможно, чтобы власть брала в заложники людей, задерживала политических лидеров и в то же время говорила о диалоге», - отметила Саломе Самадашвили.



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