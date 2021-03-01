|
|
|
Почему Грузия еще не получила ковид-вакцину?
01.03.2021 18:51
NetGazeti.ge
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заверяет, что Грузия не получила вакцину от ковида компании Pfizer через платформу «Ковакс» из-за дополнительных требований со стороны производителя.
По ее словам, правительство Грузии обратилось к платформе с целью получения разъяснения об информации, распространенной агентством Interpressnews 1 марта 2021 года. Согласно сообщению издания Грузия не получила вакцину в запланированный срок по причине несоответствия определенным требованиям.
Как говорит Габуния, при переговорах с платформой было четко отмечено, что причиной отсрочки получения вакцин являются дополнительные требования компании Pfizer, а не несоответствие Грузии требованиям «Ковакс».
«Мы обратились к «Ковакс» и попросили разъяснить это заявление. В наших письмах отчетливо отмечено, что [причиной задержки] являются дополнительные требования Pfizer», — сказала Габуния.
Габуния также напомнила, что сейчас Грузия ведет переговоры с «Ковакс» по поводу получения вакцин производства AstraZeneca и Pfizer.
Габуния отмечает, что Ковакс уведомил Грузию о новых требованиях Pfizer в середине февраля и подчеркивает, что требования не связаны с технической готовностью Грузии и касаются страховки финансовой безопасности.
По ее словам, данный разговор состоялся 23 февраля и Грузия до сих пор ждет точной даты телефонного звонка, в рамках которого обговорят окончательные условия получения вакцины.
Габуния также рассказала, что Грузии осталось лишь заплатить деньги за вакцины AstraZeneca. Необходимая сумма, как она говорит, будет перечислена к концу недели, после чего будет уточнена дата поставки.
Напомним, что 1 марта вышел материал агентства Interpressnews. Издание пишет, что первыми вакцину от платформы «Ковакс» получили страны, которые удовлетворили критерии платформы.
Требования, согласно материалу издания, следующие: авторизация использования вакцины и заключение контракта о возмещении убытков.
Вакцины от платформы уже получили Гана, Кот Д’ивуар и Южная Корея.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна