

Почему Грузия еще не получила ковид-вакцину?

01.03.2021 18:51

NetGazeti.ge



Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заверяет, что Грузия не получила вакцину от ковида компании Pfizer через платформу «Ковакс» из-за дополнительных требований со стороны производителя.



По ее словам, правительство Грузии обратилось к платформе с целью получения разъяснения об информации, распространенной агентством Interpressnews 1 марта 2021 года. Согласно сообщению издания Грузия не получила вакцину в запланированный срок по причине несоответствия определенным требованиям.



Как говорит Габуния, при переговорах с платформой было четко отмечено, что причиной отсрочки получения вакцин являются дополнительные требования компании Pfizer, а не несоответствие Грузии требованиям «Ковакс».



«Мы обратились к «Ковакс» и попросили разъяснить это заявление. В наших письмах отчетливо отмечено, что [причиной задержки] являются дополнительные требования Pfizer», — сказала Габуния.



Габуния также напомнила, что сейчас Грузия ведет переговоры с «Ковакс» по поводу получения вакцин производства AstraZeneca и Pfizer.



Габуния отмечает, что Ковакс уведомил Грузию о новых требованиях Pfizer в середине февраля и подчеркивает, что требования не связаны с технической готовностью Грузии и касаются страховки финансовой безопасности.



По ее словам, данный разговор состоялся 23 февраля и Грузия до сих пор ждет точной даты телефонного звонка, в рамках которого обговорят окончательные условия получения вакцины.



Габуния также рассказала, что Грузии осталось лишь заплатить деньги за вакцины AstraZeneca. Необходимая сумма, как она говорит, будет перечислена к концу недели, после чего будет уточнена дата поставки.



Напомним, что 1 марта вышел материал агентства Interpressnews. Издание пишет, что первыми вакцину от платформы «Ковакс» получили страны, которые удовлетворили критерии платформы.



Требования, согласно материалу издания, следующие: авторизация использования вакцины и заключение контракта о возмещении убытков.



Вакцины от платформы уже получили Гана, Кот Д’ивуар и Южная Корея.



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