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Гарибашвили: Я готов присутствовать на встрече с оппозицией
01.03.2021 18:52
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, он готов сегодня провести встречу с оппозицией. Гарибашвили поблагодарил президента Европейского совета за инициативу встречи.
«Я хочу откликнуться на блестящую инициативу, озвученную Шарлем Мишелем, которая касается возможной встречи между мной и оппозицией. Хочу публично подтвердить — я готов присутствовать на этой встрече и участвовать во встрече. Я хотел бы подтвердить свою готовность от имени нашей команды, что мы сделаем все, чтобы предпринять конкретные шаги в направлении деэскалации и реального, конструктивного диалога. Я хочу поблагодарить господина президента за эту инициативу», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, что сегодня вечером состоится встреча между представителями оппозиции и властей.
«Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером, пора перейти от фасилитации к медиации», — заявил Шарль Мишель.
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