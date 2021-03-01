

Шарль Мишель: Я лично заверяю вас, что Грузия скоро получит доступ к вакцинам

01.03.2021 18:52





Евросоюз поддерживает Грузию в период пандемии. Я лично заверяю вас, что Грузия скоро получит доступ к вакцинам, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Евросоюз поддерживает Грузию во время пандемии. Евросоюз и наша команда поддерживают пакет Грузии в размере 1,5 млрд евро для решения социально-экономических проблем. Мы являемся самими большими участниками этого процесса, чтобы у вас был доступ к вакцинам. Я лично заверяю вас, что в ближайшем будущем у Грузии будет доступ к вакцинам», — заявил Шарль Мишель.



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