

Гарибашвили: Мы заверили Шарля Мишеля в готовности к диалогу с политическими силами

01.03.2021 18:52





«Мы подтвердили готовность правительства к диалогу с политическими силами, чтобы как можно скорее нормализовать политический процесс в стране, бороться с вызовами и заботиться о стабильном развитии нашей страны», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



«Это первый визит высокопоставленного чиновника ЕС в Грузию, а это еще раз доказывает, что Грузия является важным партнером для Европы. Я также хотел бы отметить, что в контексте глобальной пандемии этот визит демонстрирует готовность ЕС и дальше поддерживать Грузию на пути комплексных реформ, которые должны привести к полноправному членству в Евросоюзе.



Мы подтвердили господину президенту стремление Грузии и грузинского народа к европейским ценностям. Хочу отметить, что у нас получился очень плодотворный разговор. Мы затронули ряд вопросов, которые волнуют нашу страну. Также было отмечено, что членство в европейской семье - это не только часть политического видения, но и исторический выбор грузинского народа, и мы привержены этой цели.



В ходе встречи мы также обсудили широкий круг вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено политической ситуации в стране. Мы подтвердили президенту готовность правительства к диалогу с политическими силами, чтобы мы могли как можно скорее нормализовать политический процесс в стране, совместно бороться с вызовами и заботиться о стабильном развитии нашей страны», - сказал Гарибашвили.



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