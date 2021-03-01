

Шарль Мишель: Грузия - главный партнер Евросоюза

01.03.2021 19:50





Европейский союз является надежным партнером и другом Грузии, а Грузия - ключевым партнером ЕС, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Как отметил Мишель, он обеспокоен политическим кризисом в Грузии и призывает все стороны к деэскалации и объединению сил для установления политического диалога.



«У вас сложная ситуация в этом непростом регионе. Сейчас я очень обеспокоен углубляющимся политическим кризисом, который существует в Грузии. Грузия за долгие годы добилась этой демократии и достижений, и все это необходимо исправить в течение вашего пребывания на посту премьер-министра, усилиями ваших коллег и лидеров оппозиции. Поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно быть лидером, а также противостоять вызовам и действовать в интересах Грузии. Я призываю все стороны объединить силы для установления политического диалога. Я приглашаю всех встретиться со мной сегодня вечером. Этот процесс решит несколько проблем», - сказал президент Европейского совета.



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