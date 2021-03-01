

Ираклий Гарибашвили благодарит президента Европейского совета

01.03.2021 19:59





Я благодарю президента Европейского совета за его личные усилия по укреплению стратегического партнерства Грузия-ЕС, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в социальной сети «Твиттер».



Глава правительства отмечает, что Грузия снова является образцовым союзником и партнером Евросоюза в регионе и за его пределами.



«Грузия снова является образцовым союзником и партнером Евросоюза в регионе и за его пределами. Мы продолжим верно и неустанно двигаться к членству в ЕС. Мы еще раз подтвердили нашу готовность к политическому диалогу», — заявил премьер-министр.



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