

Бокерия: оппозиция готова встретиться с властями

01.03.2021 20:00

СОВА



По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, оппозиция готова встретиться с членами правительства в присутствии президента Евросовета. Однако, как отметил Бокерия, политзаключенные должны быть освобождены вскоре после встречи с правящей командой.



«Мы услышали это публичное предложение от нашего высокопоставленного европейского гостя. Конечно, демократическая оппозиция готова к быстрому началу этого процесса и к возможной встрече сегодня, но, естественно, все понимают, что этот процесс не может быть рутиной, одновременно с ним политзаключенные не могут сидеть в тюрьме.



Результатом встречи должно стать скорейшее освобождение политзаключенных и начало реального делового разговора о продвижении к досрочным выборам.



Прямое участие такого высокопоставленного чиновника ЕС в политическом кризисе — очень важная и позитивная весть.



Его публичные заявления, которые мы услышали, были прямым описанием реальности, которую режим Иванишвили отрицал. По его словам, существует политический кризис. Проблема суда и конкретных дел, без решения которых не может быть и речи о спасении», — сказал Гига Бокерия журналистам.



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