

Суд приговорил экс-президента Франции к году тюрьмы по делу о коррупции

01.03.2021 21:27





Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози (2007–2012) к году тюрьмы и двум условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия, передает AFP. Он стал первым бывшим президентом Франции, получившим реальный срок.



Как отмечает агентство, Саркози вряд ли предстоит физически оказаться за решеткой, так как приговоры до двух лет обычно не отбываются в тюрьме. Ожидается, что он будет обжаловать приговор. Саркози покинул здание суда без комментариев.



Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно. Такие же сроки запрашивались еще для двух фигурантов дела — адвоката Тьерри Эрзога и бывшего сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. Они получили тот же срок, что и экс-президент.



По версии следствия, Николя Саркози через своего адвоката обещал помочь Жильберу Азиберу с назначением на должность в Монако. За это бывший президент хотел получить информацию о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по делу Бетанкур. Оно было связано с незаконным получением от владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур средств на избирательную кампанию, Николя Саркози по этому делу оправдали.



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