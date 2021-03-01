

Гарибашвили: Мы договорились продолжить диалог

01.03.2021 23:18





Завершилась встреча представителей правящей партии и оппозиции, которая проходила в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили.



Первым комментарий сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, диалог между правительством и оппозицией продолжится.



«Встреча, организованная Шарлем Мишелем, прошла в довольно конструктивной атмосфере. Сегодня у нас состоялся диалог, мы обсудили ряд вопросов, разногласий, которые имеются между правящей партией, правительством и оппозицией.



Естественно, у нас имеются принципиальные позиции по определенным вопросам, по которым у нас есть аргументированное мнение. Также мы выслушали вопросы, заданные каждым представителем, и ответили на них.



Мы договорились о том, что диалог будет продолжен. Я проведу консультации с политсоветом партии, и мы определимся с последующими шагами.



Призыв президента Европейского совета был рекомендацией, чтобы как можно быстрее мы все – оппозиция, позиция, правительство – нашли общий язык, что наилучшим образом послужит интересам нашей страны и народа», - заявил Ираклий Гарибашвили.



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