

Нателашвили: Думаю, наступает многообещающая весна

01.03.2021 23:19





«Думаю, наступает многообещающая весна», — так проккментировал лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили встречу представителей оппозиции и властей, состоявшуюся в администрации президента.



По его словам, пока рано говорить о достижении соглашения. При этом, как заявил Нателашвили, единственным выходом в сложившейся ситуации являются новые парламентские выборы и освобождение политзаключенных.



«Наш гость, президент Европейского совета Шарль Мишель, продемонстрировал уникальный политический и дипломатический навык, сделал то, чего мы не могли себе даже представить, чтобы мы сели для консультаций под руководством правительства Грузии, которые не являются ни переговорами, ни раундом, пока не будут освобождены Ника Мелия и все политические заключенные. Также пока первым вопросом не станут новые парламентские выборы, которые должны изменить не только власть, но и нашу жизнь к лучшему. Пока рано говорить о достижении соглашения. Мы обменялись позициями и довольно понятно сказали руководителю правительства, что единственным выходом в нынешней ситуации являются новые парламентские выборы и освобождение политических заключенных», — заявил Шалва Нателашвили.



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