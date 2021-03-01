

Бокерия: Ключевыми в рамочном документе являются политические вопросы и тема досрочных выборов

01.03.2021 23:33





В этом предложении, в этой рамке четко говорится о политизированных судебных делах и понятно, о каких делах идет речь. Это дела Ники Мелия, дело Руруа, которое осталось с соглашения от 8 марта и вопрос о досрочных выборах. Были и другие вопросы, — об этом после встречи представителей власти и оппозиции заявил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



В то же время, по словам Бокерия, мирные акции будут продолжаться.



«Пока у правительства была неблагоприятная позиция. А с вмешательством Шарля Мишеля у нас теперь есть положительная отправная точка. Президент Мишель сказал, что это не недели и месяцы, нам нужно увидеть прогресс в ближайшие дни. Мы не можем выйти из кризиса, не решив вопросы Ники Мелия и другие. Ключевыми вопросами в рамочном документе являются политические дела и тема досрочных выборов. Факт, что все такие важные вопросы включены в этот рамочный документ по инициативе президента Мишеля. Тут нет речи об отсрочке, это должно произойти в считанные дни, это слова самого президента Мишеля. Мирные акции, безо всякого риска физического насилия — это абсолютно нормальная часть демократического общества. Никто не собирался ничего блокировать, поэтому ничего не изменилось. Мы продолжим мирное пикетирование», — завил Бокерия.



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