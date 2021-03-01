

Власти и оппозиция определили 6 основных пунктов

01.03.2021 23:43





По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, политический кризис в Грузии должен быть урегулирован и в этом направлении сегодня был сделан важный шаг. Об этом высокопоставленный гость сообщил после встречи между властями и оппозицией, которая проходила во дворце Орбелиани.



«Сегодня я горжусь тем, что был сделан хороший, важный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все решено. Это не значит, что нет более сложных вопросов. Когда я задал четкий вопрос всем участникам, существует ли политическая воля к укреплению политического диалога, к совместному поиску решения, ответ был однозначным — есть. Это был хороший шаг, важный шаг, и мы продолжим поддерживать эти позитивные усилия», — заявил Мишель.



Как отметил глава Евросовета, основная цель встречи 1 марта заключалась в том, чтобы стороны выслушали друг друга. Прогресс грузинского политического спектра в рамках достижения консенсуса будет обсужден в Брюсселе через две недели.



Как отметил председатель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, от данной встречи никто не ожидал конкретного решения. С властями была согласована основная повестка, которая требует дальнейших переговоров.



«Мы договорились о вопросах, которые предстоит обсудить. Для нас очень важно, чтобы эти вопросы, в том числе инициированные Шарлем Мишелем, включали такие темы, как проблема заключенных и обсуждение досрочных выборов. Повестка дня всеобъемлющая, в нее включены все действительно важные для политической жизни Грузии темы. Но рассчитывать на то, что на сегодняшней встрече что-то или все будет согласовано, определенно не стоило. Сам факт встречи был важен и тот факт, что все три стороны согласовали рамочный документ, состоящий из шести вопросов, которые необходимо решить для разрешения политического кризиса в Грузии, включая вопрос заключенных, Мелия, Руруа и досрочные выборы», — сообщил Давид Бакрадзе.



Саломе Самадашвили из «Единого национального движения» подчеркнула, что главным достижением сегодняшней встречи стало возобновление диалога между властями и оппозицией.



«Наши европейские партнеры делают все возможное, чтобы предотвратить очень серьезное вероятное развитие событий и делают все возможное, чтобы помочь политическим партиям прийти к соглашению, но наша позиция известна, есть два основных вопроса — освобождение политзаключенных и выборы. Здесь мы должны добиться прогресса. В противном случае переговоры не принесут результатов», — отметила Самадашвили.



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