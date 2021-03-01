

Шарль Мишель: Огромный шаг был сделан в правильном направлении,

01.03.2021 23:49





Я предлагаю поддержку Евросоюза для усиления всех позитивных усилий по различным вопросам, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на брифинге после встречи представителей властей и оппозиции в Президентском дворце.



«У нас были очень важные встречи с лидерами оппозиционных политических партий и премьер-министром Грузии. У нас была возможность послушать друг друга и мы узнали, что есть много вопросов, которые политическим лицам необходимо решить. Я предлагаю поддержку Евросоюза для усиления всех позитивных усилий по различным вопросам. Через две недели в Брюсселе у нас будет следующий Совет ассоциации вместе с Грузией, где выяснится, какой прогресс был достигнут по различным вопросам. Основной посыл заключается в следующем: Евросоюз — защитник интересов граждан Грузии. В этой стране много сложных вызовов: экономическое развитие, социальное положение, COVID-19, безопасность, стабильность. Это очень существенные вызовы, с которыми нам предстоит справиться. Именно это причина, по которой нужно срочно решать политический кризис», — заявил Шарль Мишель.



По его словам, сегодня вечером встречей в Президентском дворце был сделан большой шаг вперед.



«Я горжусь этим вечером, потому что был сделан огромный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все улажено. Это не означает, что не существует сложных вопросов, которые политические партии и правительство должно рассматривать. Это означает, что когда я обратился ко всем участникам с вопросом — есть ли у них делание укрепить политический диалог, чтобы вместе найти решение, ответ был четким — да, что является важным шагом и мы продолжим поддерживать все позитивные усилия», — заявил Шарль Мишель.



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