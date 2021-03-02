

У здания парламента задержаны 7 участников антиправительственного митинга

02.03.2021 10:54





В Тбилиси у здания парламента проходит антиправительственный митинг. Полиция задержала 7 активистов у одного из входов в парламент.



По словам Гиги Макарашвили участника движения «Позор», полиция арестовала несколько человек после того, как они стали скандировать «Рабы!».



По данным Министерства внутренних дел, 7 человек задержаны на основании по статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает неповиновение требованию полиции.



Как известно, сегодня оппозиция планирует пикетирование законодательного органа. Акция проводится оппозиционными партиями. Они объявили о митинге накануне после встречи оппозиции и правительства при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.



По мнению оппозиции, акции будут продолжаться до тех пор, пока правительство не пойдет на уступки.



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