

Оппозиция пикетирует парламент Грузии

02.03.2021 10:55





Пленарное заседание парламента Грузии сегодня проходит на фоне шумного протеста. С утра здание законодательного органа пикетируют гражданские активисты, а также сторонники и лидеры оппозиции, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов и освобождения «политических заключенных».



Группы протестующих сосредоточились у всех входов в парламент – на проспекте Руставели, улицах Чичинадзе, 9 Апреля, Зубалашвили. Участники акции заявляют, что главная их цель – создать максимальный дискомфорт депутатам от правящей партии «Грузинская мечта». Ранее они предупреждали, что не пропустят их машины во двор парламента. Пока что автомобилей членов парламентского большинства на территории замечено не было. Судя по всему, они используют альтернативные входы.



«Наш митинг мирный, без блокады здания. Просто всем депутатам, которые хотят присутствовать на сегодняшнем заседании от «Грузинской мечты», придется пройти рядом с нашим народом», — сказал один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.



Меры безопасности усилены. У парламента мобилизованы сотни сотрудников патрульной полиции, а у входов в здание выставлены высокие металлические заграждения.



Несколько раз ситуация обострялась. Происходило это, когда сотрудники МВД требовали, чтобы демонстранты ушли с проезжей части на тротуар и пытались отодвинуть людей.



По информации Первого канала, во время одной из таких потасовок в административном порядке был задержан активист Бесо Газделиани, а еще двое демонстрантов выведены с территории.



Оппозиция объявила о начале бессрочных протестов после полицейского штурма штаб-квартиры ЕНД и задержания ее председателя Ники Мелия 23 декабря. У парламента разбили палаточный городок, который стали центром протестной активности. Оппоненты властей намерены продолжать уличные акции до выполнения их требований.



Отменять митинги по причине возобновления переговоров с правящей командой в оппозиции не собираются. Они считают, что протесты помогут сделать политический диалог более продуктивным.



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