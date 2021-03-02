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Проект избирательной реформы, предположительно, будет инициирован на заседании бюро парламента сегодня
02.03.2021 10:58
Проект избирательной реформы, предположительно, будет инициирован на заседании бюро парламента сегодня
Согласно проекту, меняется система голосования, а также правила рассмотрения избирательных споров, ограничивается использование административных ресурсов, а по новому правилу будет укомплектована избирательная администрация.
Реформа основана на меморандуме, подписанном между «Грузинской мечтой» и «Мокалакееби». Согласно этому документу избирательная реформа должна быть проведена фундаментально. Согласно договоренности, достигнутой между политическими партиями, изменения должны быть инициированы в начале марта и утверждены до 1 мая. В противном случае, как заявил Алеко Элисашвили, его партия покинут парламент.
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