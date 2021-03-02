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Бокерия: Если после вчерашнего хорошего дня будут предприняты реальные шаги, то все перейдет в нормальное русло
02.03.2021 10:59
Если после вчерашнего хорошего дня будут предприняты реальные шаги, то все перейдет в нормальное русло, - заявил «Палитраньюс» один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия у здания парламента.
Бокерия также отметил, что плебисцит - это компромиссный вариант оппозиции, иначе их предложение - досрочные выборы.
«Это не блокирование, не обострение, мы шаг за шагом следуем за процессом и, естественно, если будут предприняты реальные шаги, то после вчерашнего хорошего дня все перейдет в другое русло, в нормальное русло. У нас намечена эта задача, этот пикет также служит этой задаче. Был хорош такой высокий уровень включенности столь высокой фигуры со стороны нашего стратегического союзника. Включенность всех высоких фигур в такой глубокий кризис автоматически является хорошей данностью, а во-вторых, Шарлем Мишелем положен рамочный документ, охватывающий все аспекты. Теперь ждем тех шагов, которые должны последовать за всем этим.
Плебисцит - это наш компромиссный вариант, иначе наше предложение – это досрочные выборы», - заявил Бокерия.
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