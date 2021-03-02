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Депутатам приходится входить в парламент на фоне свиста и выкриков
02.03.2021 11:00
Депутатам приходится входить в здание парламента Грузии на фоне свиста и выкриков. «Рабы, рабы Гаврилова!» - такими выкриками гражданские активисты и политики, собравшиеся на территории у парламента, обращаются к депутатам.
Они планируют пикетировать здание. Периодически у парламента происходят небольшие перепалки. Правоохранители не дают участникам акции возможности перекрыть дорогу. Участники акции заявляют, что власть создала в стране политический и экономический кризис и сфальсифицировала выборы.
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