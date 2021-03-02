

В Тбилисском международном аэропорту официально проводили президента Европейского совета Шарля Мишеля

02.03.2021 11:14





В Тбилисском международном аэропорту официально проводили президента Европейского совета Шарля Мишеля



Президента Европейского совета проводил вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани.



В церемонии также участвовали глава администрации президента Грузии Натия Сулава, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Бельгии и Королевстве Люксембург и глава представительства Грузии при ЕС Натали Сабанадзе и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



В рамках визита в Грузию президент Европейского совета провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Шарль Мишель также встретился с представителями политических партий.













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