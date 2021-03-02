Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Карл Харцель: Шарль Мишель своим визитом попытался дать толчок процессу переговоров


02.03.2021   12:15


Президент Европейского совета Шарль Мишель очень четко отметил, что в связи с нынешним политическим кризисом обеспокоены и в Европе, и он сам, — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Как отметил Карл Харцель, большая энергия потребовалась переговорам в связи с нынешней политической ситуацией.

«Шарль Мишель провел в Грузии 24 часа, он действительно был охвачен страной, причем динамично с разных сторон. Большая энергия потребовалась переговорам в связи с нынешней политической ситуацией. Президент очень четко отметил, что в связи с нынешним политическим кризисом обеспокоены и в Европе, и он сам. Своим визитом он попытался дать толчок процессу переговоров и как вы знаете, предложил свою роль для возобновления политического диалога», — заявил Харцель.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна