

Мдинарадзе: Оппозиция по-прежнему ведет себя деструктивно

02.03.2021 12:15





Президент Европейского совета Шарль Мишель на протяжении всего дня убеждал грузинскую оппозицию и ее радикальную часть в том, что переговоры должны перейти в конструктивный режим, и сегодня в противовес этому мы увидели их крайне деструктивные действия, — об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мамука Мдинарадзе, первый прецедент нарушения условия в виде сегодняшней попытки пикетирования уже налицо.



«Это неправильное поведение и не приведет к положительному результату переговоров. Это означает безответственность. Тем не менее мы готовы до конца следовать процессу переговоров, чтобы можно было добиться положительного результата исходя из интересов государства. Если деструкция с их стороны будет продолжаться и хотя бы один рациональный шаг не будет предпринят, точек соприкосновения будет меньше, но если в хорошем смысле они будут вынуждены сделать хотя бы один рациональный шаг, в этом случае медиация будет легкой. Как правило, акции контрпродуктивны в процессе переговоров», — заявил Мдинарадзе.



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