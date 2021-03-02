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«Мечта» готова снизить проходной барьер, лишь бы в парламент вошла оппозиция
02.03.2021 13:17
По словам члена большинства Шалвы Папуашвили, единственный вопрос меморандума, оформленного между «Грузинской мечтой» и партией «Граждане», который на данном этапе остается открытым, касается избирательного барьера.
По словам Папуашвили, правящая партия готова рассмотреть вопрос снижения избирательного барьера с предусмотренных Конституцией 5% до максимум 3% в том случае, если в парламент войдет то количество депутатов (113 депутатов), которое необходимо для осуществления конституционного изменения.
«Здесь же хочу отметить, что рабочая группа, работающая над реформой, вновь продолжит работу. Впереди у нас еще около двух месяцев работы, прежде чем парламент примет законопроект в третьем чтении. В этот период с рабочей группой мы вновь продолжим усовершенствование проекта, также как обсуждение деталей внедрения электронных технологий. Кроме того, проект будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ для совместного заключения.
Мы еще раз призываем партии, которые отказываются от участия в парламентской работе, отложить свои личные и партийные интересы, воспользоваться этой возможностью, войти в парламент и не исключаться из процесса осуществления этой очень важной для нашей страны реформы », - заявил Шалва Папуашвили.
Для справки, сегодня парламенту Грузии будет представлен проект изменений в Избирательном кодексе, который был частью меморандума «Грузинской мечты» и партии «Граждане».
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