

«Мечта» готова снизить проходной барьер, лишь бы в парламент вошла оппозиция

02.03.2021 13:17





По словам члена большинства Шалвы Папуашвили, единственный вопрос меморандума, оформленного между «Грузинской мечтой» и партией «Граждане», который на данном этапе остается открытым, касается избирательного барьера.



По словам Папуашвили, правящая партия готова рассмотреть вопрос снижения избирательного барьера с предусмотренных Конституцией 5% до максимум 3% в том случае, если в парламент войдет то количество депутатов (113 депутатов), которое необходимо для осуществления конституционного изменения.



«Здесь же хочу отметить, что рабочая группа, работающая над реформой, вновь продолжит работу. Впереди у нас еще около двух месяцев работы, прежде чем парламент примет законопроект в третьем чтении. В этот период с рабочей группой мы вновь продолжим усовершенствование проекта, также как обсуждение деталей внедрения электронных технологий. Кроме того, проект будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ для совместного заключения.



Мы еще раз призываем партии, которые отказываются от участия в парламентской работе, отложить свои личные и партийные интересы, воспользоваться этой возможностью, войти в парламент и не исключаться из процесса осуществления этой очень важной для нашей страны реформы », - заявил Шалва Папуашвили.



Для справки, сегодня парламенту Грузии будет представлен проект изменений в Избирательном кодексе, который был частью меморандума «Грузинской мечты» и партии «Граждане».



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