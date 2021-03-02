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Минздрав Грузии: Недопонимание с платформой «Ковакс» исчерпано
02.03.2021 13:36
После заявления Министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе о возможности подать иск против платформы «Ковакс», ее заместитель Тамар Габуния заявила, что вчерашнее недопонимание между ведомством и платформой исчерпано:
«Что касается части сотрудничества с «Ковакс»: безусловно, у всех государств, в том числе у нас, есть право выразить недовольство по некоторым аспектам. Эта коммуникация состоится с «Ковакс» и ее партнерами — Глобальным альянсом вакцин, Всемирной организацией здравоохранения. Это рабочий процесс. Мы думаем, что вчерашнее недопонимание исчерпано и сотрудничество продолжится в текущем режиме», — сказала она.
Габуния также отметила, что первые дозы ковид-вакцины должны прибыть в Грузию до конца марта.
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