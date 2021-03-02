

Гарибашвили: Вопрос досрочных выборов не обсуждается

02.03.2021 13:52





Наша команда действует и будет действовать только в интересах страны, народа, а не в личных прихотях или интересах какой-либо конкретной партии. Если партии хотят начать реальный диалог, мы открыли для этого соответствующий формат и готовы продолжать, — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Ираклий Гарибашвили рассказал о встрече с Шарлем Мишелем и отметил, что на встрече обсуждались вопросы, которые обсуждаются оппозиционными партиями.



«Я четко зафиксировал нашу позицию и теперь хочу зафиксировать ее публично. Вопрос касался освобождения Мелия. Моя позиция заключалась в том, что мы не будем и не сможем вмешиваться в исполнение закона. У г-на Мелия, его семьи или членов партии полностью есть возможность, в любое время, в любой день оплатить требуемый залог, однако они не заинтересованы в том, чтобы Ника Мелия вышел из тюрьмы, пока по делу не вынесут окончательный приговор.



Второй вопрос — это полная готовность к избирательной реформе, мы уже начали предпринимать конкретные шаги по этому поводу, это включает в себя широкие комплексные вопросы, которые нужно доработать, улучшить избирательную реформу, это касается местных выборов, следующих парламентских выборов.



Третий вопрос — наша принципиальная позиция по досрочным выборам неизменна, это красная линия, это вопрос, который рассматриваться не будет. Я зафиксировал это вчера на встрече. Для требования досрочных выборов в стране нет никаких легитимных оснований.



Я там ознакомился и выслушал здравые, конструктивные мнения участников, это дает мне основания для оптимизма, полагать, что указанный диалог с конструктивной частью оппозиции будет продолжаться и успешно завершится. Это означает, что мы должны суметь работать в едином парламенте, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни», — заявил Гарибашвили.



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