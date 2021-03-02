

Голосование по отпечаткам пальцев - проект реформы избирательной системы

02.03.2021 13:57





Член парламентского большинства Шалва Папуашвили представил проект изменений в Избирательный кодекс, инициированный в рамках соглашения правящей партии с оппозиционной партии «Граждане».



На брифинге 2 марта Папуашвили заверил, что изменения фундаментально улучшат Кодекс и избирательные процедуры, положив при этом конец любым спекуляциям о выборах.



Депутат кратко изложил предстоящие изменения:



В законодательных собраниях муниципалитетов увеличится доля депутатов, избранных по партийному списку. В частности, в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми на каждого мажоритария будет приходиться 4 пропорционально избранных депутата, а в других городах соотношение составит два к одному;



Состав Центральной и областных избирательных комиссий будет комплектоваться при соблюдении следующего паритета — 8 профессионалов и девять представителей партии (по одному члену от одной партии);



Идентификация избирателей будет возможна по отпечаткам пальцев, а не только удостоверением личности.



Запрещается составлять протокол об исправлении ошибки после того, как районная документация уже запечатана. Областным комиссиям запретят составлять протокол об исправлении без открытия документации и пересчета бюллетеней. Вне зависимости от того, будут ли жалобы. Случайной выборкой будут отобраны 5 районов каждой области. В общей сложности пересчитают голоса на 365 районах (10% от общего числа);



Увеличится срок подачи и рассмотрения жалоб, появится возможность составить жалобу электронно, появится возможность оспорить отказ ЦИК составить протокол о правонарушении в суде;



В радиусе 100 метров от участка запрещается собрание и составление перечня пришедших на выборы избирателей; Расширяется список госслужащих, которым запрещено принимать участие в агитации, запрещается собрание госслужащих для агитации по рабочему признаку;



Единственным открытым вопросом, отметил Папуашвили, остается барьер, поскольку в парламенте десятого созыва пока нет достаточного числа депутатов, чтобы принять соответствующие изменения. Однако, как сказал Папуашвили, его партия готова обсудить снижение барьера до максимум трех процентов.



Парламентарий отметил, что рабочая группа будет продолжать работу приблизительно два месяца, до принятия парламентом закона в третьем чтении. Также, проект будет представлен ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и Венецианской комиссии.



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