

Премьер-министр Грузии встретился с Илией Вторым

02.03.2021 15:15





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с Католикосом Патриархом Всея Грузии Илией Вторым. По словам Гарибашвили, на встрече он вновь выразил свое уважение Патриарху.



«Как вы знаете, сегодняшнее время несет много вызовов. Мы стали свидетелями беспрецедентного нападения на церковь и непосредственно на патриарха. Мы видели и слышали каскад беспрецедентной клеветы, которая, конечно же, абсолютно неприемлема, антигосударственна, враждебна и не отвечает интересам нашего народа, нашей страны и церкви.



С другой стороны, я, как глава правительства, заверил о своей полной поддержке церкви, подтвердил свое скромное уважение и любовь », — сказал премьер-министр.



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