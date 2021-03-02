

Гамкрелидзе: Центр контроля заболеваний перечислил платформе «Ковакс» 575 000 долларов

02.03.2021 15:20





Будьте уверены, что первая партия вакцин с платформы Covax поступит в этом месяце, - об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания межведомственного координационного совета.



Он отметил, что сегодня платформе Covax была перечислена сумма для вакцины от коронавируса.



«Сегодня Национальный центр контроля заболеваний перечислил платформе Covax 575 000 долларов. Как известно, Центр контроля заболеваний производит закупки посредством Детского фонда ООН. Будьте уверены, что первая партия вакцин с платформы Covax поступит в этом месяце, и вакцинация в Грузии начнется вакциной, поступившей с платформы Covax, с большой вероятностью, AstraZeneca», - отметил Гамкрелидзе.



По его словам, с платформы Covax, кроме AstraZeneca предлагается новая американская вакцина. Что же касается «Pfizer», то, по словам Амирана Гамкрелидзе, он уверен, что Грузия скоро получит эту вакцину.

«Novavax будет размещена на Covax примерно через 2 месяца. Это новая инновационная вакцина, которую получит Грузия, и у нас идут переговоры непосредственно с ее производителем о получении дополнительных доз.



С Pfizer должны быть назначены телефонные переговоры, и я уверен, что дозы, обещанные Covax, 29 250 доз, страна получит скоро», - отметил Амиран Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





