

TI Georgia: в план вакцинации не включены антикоррупционные меры

02.03.2021 15:22





По данным организации Transparency International Georgia, национальный план внедрения вакцины COVID-19, включающий иммунизацию 60% взрослого населения Грузии до конца года, не оценивает коррупционные риски и не предусматривает мер по превенции недобросовестных действий.

По мнению организации, игнорирование коррупционных рисков может создать проблемы и задержки в процессе иммунизации.



В то же время, по оценке TI, следует оценить положительно тот факт, что в национальном плане внедрения вакцины подробно описаны все этапы, процедуры и ответственные лица / учреждения, совместными усилиями которых проводится вакцинация населения по всей стране.



Кроме того, в документе уделяется большое внимание обеспечению того, чтобы все процедуры иммунизации выполнялись правильно и без ошибок, что организация оценивает положительно.

Однако TI считает проблематичным то, что не учтена превенция злоупотребления делегированных полномочий лиц или учреждений, участвующих в процессе иммунизации (вакцинаторы, мобильные бригады, поликлиники), муниципальные органы власти и т. д.) и реагирования на такие случаи.



Transparency International Georgia заявляет, что существует реальный риск недобросовестных действий и на это есть три основные причины. В частности, одним из факторов, названных организацией, является наличие продукта, который пользуется спросом и является дефицитным. Поскольку мы имеем дело с продуктом, пользующимся спросом — вакциной Covid-19, в связи с этим некоторые люди могут нарушить правила.



Также следует учитывать распределение полномочий между многими людьми и учреждениями. Такое увеличение количества уполномоченных лиц без надлежащих профилактических мер, по мнению TI, увеличивает риск коррупционных нарушений:



«Вовлечение дополнительных посторонних лиц в систему иммунизации — как указано в плане, для достижения поставленной цели необходимо почти в четыре раза увеличить существующий потенциал системы иммунизации (количество вакцинаций). Это означает, что процесс вакцинации потребует привлечения дополнительных людей, которые плохо знакомы с иммунизацией или медициной, что может увеличить риск недобросовестности.



Это правда, что план вакцинации предусматривает широкомасштабное обучение людей, вовлеченных в процесс, но в содержании этих тренингов не указаны компоненты добросовестности и реагирования на нарушения», — заявили в организации.



Как указывает TI, планом также предусмотрено наличие горячей линии для вакцинаторов. Однако, как мы читаем в заявлении, и здесь функция горячей линии заключается в предоставлении информации о надлежащем проведении процедур, а не в сообщении / выявлении нарушений или недобросовестных действий.



По заявлению организации, согласно плану, система мониторинга и надзора является частью процесса иммунизации, однако TI отмечает, что эта система также направлена на соблюдение процедур, проверку выполнения плана иммунизации и мониторинг побочных эффектов вакцины и не предусматривает управления коррупционными нарушениями.



«Мы приветствуем то, что управление запасами вакцины, распределением и записями о вакцинации будет в основном осуществляться в электронном виде. Такая автоматизация процессов и управления в электронном режиме действительно снижает коррупционные риски. Однако из-за масштабности и многоэтапности процесса иммунизации все еще существуют стадии, подверженные коррупции, которые необходимо выявить заранее », — говорится в заявлении.



Например, организация называет несколько обстоятельств, ответы на которые еще не записаны в плане. В частности, что произойдет, если:



Решает ли какой-либо гражданин получить вакцину преждевременно, используя знакомых, взятку, влияние или официальную власть? На каком этапе иммунизации это больше всего подвержено риску? И существуют ли механизмы для выявления таких случаев и реагирования на них?

По мнению организации, тот факт, что в плане вакцинации не упоминаются такие риски коррупции и недобросовестных действий, указывает на то, что эти риски не были оценены и не была проведена работа по разработке механизмов для их возможного предотвращения.



TI считает, что для снижения рисков коррупции в процессе иммунизации важно, чтобы:

• В Национальный план вакцинации, основанный на оценке риска коррупции, следует добавить компонент / главу о сознательности, которая будет включать как меры по смягчению последствий, так и соответствующие меры строгости в случае выявления нарушений.

• Внедрить механизм выявления нарушений, связанных с иммунизацией, и реагирования на них. О нарушениях необходимо сообщать через горячую линию для информаторов, где анонимность информаторов должна быть полностью защищена.

• Тренинги в рамках плана иммунизации должны включать компонент добросовестности, основанный на результатах оценки риска коррупции, и предоставлять участникам тренинга информацию о том, что делать в случае обнаружения нарушения.

• Процесс иммунизации должен проводиться в условиях полной прозрачности, чтобы представители гражданского общества и все заинтересованные граждане имели возможность наблюдать за процессом. Это включает публикацию всех контрактов, связанных с вакцинацией (например, закупка вакцин, расходных материалов, услуг иммунизации и т. д.), а также своевременное раскрытие полной информации о вакцинированном населении.



По данным организации, национальный план по внедрению вакцины COVID-19 является обновленным документом, и в соответствии с ним, согласно новой информации, они планируют периодически менять и адаптировать план.



TI надеется, что до начала процесса вакцинации будут оценены риски коррупции и будут созданы превентивные механизмы, чтобы недобросовестные действия и коррупция не могли нанести вред процессу иммунизации.



На заявление организации отреагировала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По словам замминистра, Совет по вакцинации готов рассмотреть предложения неправительственных организаций, которые будут предложены в плане противодействия коррупции.





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