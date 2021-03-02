

Харцель: Шарль Мишель попытался дать толчок процессу переговоров

02.03.2021 16:10





Президент Европейского совета Шарль Мишель очень четко отметил, что в связи с нынешним политическим кризисом обеспокоены и в Европе, и он сам, — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Как отметил Карл Харцель, большая энергия потребовалась переговорам в связи с нынешней политической ситуацией.



«Шарль Мишель провел в Грузии 24 часа, он действительно был охвачен страной, причем динамично с разных сторон. Большая энергия потребовалась переговорам в связи с нынешней политической ситуацией. Президент очень четко отметил, что в связи с нынешним политическим кризисом обеспокоены и в Европе, и он сам. Своим визитом он попытался дать толчок процессу переговоров и как вы знаете, предложил свою роль для возобновления политического диалога», — заявил Харцель.





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