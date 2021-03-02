

Угулава: «Грузинская мечта» не собирается услышать народ

02.03.2021 17:27





«Грузинская мечта» не собирается отступать и услышать голос народа. Пока признаков этого нет. В такой ситуации акции законны и обязательны, - об этом заявил журналистам перед встречей лидеров оппозиционных партий один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



По его же словам, акции не противоречат закону.



«Акции были анонсированы ранее, акция, которая в рамках Конституции и закона, никак не противоречит параллельному, другому процессу. Мы нигде не говорили, что планируем прекращать акции до тех пор, пока, как минимум, не будет назначена какого-либо типа встреча. Пока мы видим только лишь глупость. «Грузинская мечта» не собирается отступать и услышать голос народа. Пока признаков этого нет. В такой ситуации акции законны и даже обязательны», - заявил Гиги Угулава.



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