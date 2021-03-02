

Кража информации или следственные действия? — ЕНД подаст иск против МВД

02.03.2021 17:41





«Единое национальное движение» (ЕНД) подаст иск против полиции в связи с изъятием серверов в офисе партии в день ареста Ники Мелия 23 февраля. Об этом Netgazeti сообщил адвокат ЕНД Вано Петриашвили. По его словам, вывоз техники из партийного офиса произошел с нарушением ряда законодательных требований, однако в МВД ссылаются на постфактумную оценку суда, который признал следственные действия законными.



Что произошло?

23 февраля пресс-центр ЕНД сообщил, что после штурма с целью задержания Ники Мелия представители МВД изъяли из офиса компьютерные серверы. Серверы располагались в подвале, а Ника Мелия находился на последнем, 3-м этаже здания.



В тот же день МВД подтвердило факт вывоза техники из офиса ЕНД, но не уточнило, в рамках какого расследования и на каком законном основании это было сделано.

27 февраля Министерство внутренних дел распространило заявление, в котором сообщается, что серверы были изъяты и опечатаны в рамках расследования по части 2 статьи 353 Уголовного Кодекса.



Министерство внутренних дел заявляет, что существует опасность уничтожения улик или создания препятствий для получения информации в будущем. Соответственно, техническое оборудование было изъято без предварительного разрешения судьи. Уголовно-процессуальный закон разрешает проводить обыски и изъятие без постановления судьи в экстренных случаях, но его законность и обоснованность должны быть проверены судьей в течение 24 часов. По информации МВД, следственные действия суд признал законными.



«Мародерство, а не следственные действия»

«Единое национальное движение» утверждает, что серверы были изъяты с нарушением ряда требований Уголовно-процессуального кодекса, и что МВД в первую очередь интересовалась информацией, хранящейся на компьютерах ЕНД, а не в интересах следствия.



Адвокат ЕНД Вано Петриашвили сообщил Netgazeti, что следователь должен был выдать ордер на обыск в отсутствии главы организации или другого уполномоченного лица. На что бы в ЕНД согласились.



«Но, в случае добровольного или принудительного изъятия, протокол изъятия должен быть составлен одновременно с изъятием. Из офиса ЕНД были вывезены не только серверы, но и карты памяти из компьютеров.



Они не предъявили постановление следователя, не оставили его копию, не предложили огласить постановление и не разрешили передать его нам добровольно. Кстати, если бы нам сказали, мы бы их сами сдали. Если протокол отказа был составлен на месте, следует ли предложить подписать протокол конкретному лицу? В партийном офисе протокол изъятия не составлялся, следователь постановления не предъявлял.



Лишь позже, когда в ЕНД обнаружил, что серверы были конфискованы, они заявили, что оборудование было изъято в рамках продолжающегося расследования, с целью придать законность содеянному.



В отличие от Министерства внутренних дел, в ЕНД заявляют, что доказательства, изъятые из офиса, не были опечатаны — по крайней мере, в офисе и с подписью ответственного лица. При этом, по словам Петриашвили, если следствию потребовалось удалить записи видеонаблюдения от 23 февраля 2021 года внешнего периметра и интерьера офисного здания ЕНД в случае группового сопротивления полиции, то следует удалить только записи того дня.



«Недопустимо, чтобы объем извлекаемой информации не был определен. У нас достаточно мощные серверы, хранящие историю записи около 4 месяцев. Партия рассчитывает на конфиденциальность своей деятельности, например, у нее разные источники информации, в партии заявлено слишком много людей, и они не хотят, чтобы она была общедоступной в качестве источника. Эти камеры хранят эту информацию. Соответственно, следствие также удалило информацию, не имеющую отношения к расследованию», — сказал он.



У ЕНД есть вопросы и к решению суда. Они заявляют, что в свете публичных заявлений партии о проведении следственных действий с грубым нарушением процессуального законодательства, судья должен был рассмотреть законность следственного действия учитывая позицию членов партии.



«Это правда, что это не было безусловным обязательством суда, но ведь выполнение обязательства и полномочий должно происходить в результате согласованной оценки соответствующих критериев ?! По сообщениям СМИ, серверы были изъяты незаконно, судье был представлен неподписанный протокол, постановление и печати, он ведь должен был дать нам возможность представить нашу информацию?» — говорит юрист ЕНД.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





