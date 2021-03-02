

Лидеры американского духовенства поддержали народ Грузии в борьбе за справедливость и свободу

02.03.2021 19:03





Лидеры американского духовенства, христианские, мусульманские и еврейские священнослужители направили обращение к гражданам Грузии в связи со сложившейся политической ситуацией в стране.



Письмо религиозных деятелей различных конфессий было зачитано сегодня в Кафедральном соборе мира.



В обращении звучит призыв противостоять несправедливым и жестоким системам.



«Мира и добрых пожеланий всем, кто читает это письмо. Обращаемся к вам, как члены мирового сообщества и духовные лидеры, чтобы выразить нашу поддержку и солидарность с гражданами Грузии, которые сейчас находятся на перекрестке демократии и справедливости.



6 января 2021 года наше государство Соединенные Штаты, находилось в таком же политическом кризисе, как и вы сейчас в вашей стране: Мы боролись за свободные и справедливые выборы и за защиту таких демократических ценностей, как общее процветание, правда, равенство, справедливость и свобода для всех граждан.



Мы глубоко разделяем слова доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, которые он написал в 1963 году, когда находился в тюрьме так как боролся за справедливость. Он писал: «Проявление несправедливости в одном месте — это угроза справедливости везде. Мы пойманы в неизбежную паутину единства, мы сплетены в одно целое. Что касается непосредственно одного, то косвенно касается всех». Исходя из этой истины, мы пишем это письмо, чтобы поддержать грузинский народ в его борьбе за справедливость и свободу.



Нами движет взаимное уважение. Мы пишем, потому что верим, что справедливость и любовь — священная миссия всего человечества. Процесс диалога и ненасильственный путь требуют больше времени, чем авторитаризм. Мы пишем, чтобы заявить: эти ценности — справедливость, доброта, диалог, ненасилие — именно те ценности, которые объединяют нас, объединяют нас как семью в паутине единства.



Поэтому мы призываем власти и религиозных лидеров всего мира:



- Осуждайте государственные, религиозные или культурные системы, преследующие и преследующие людей по признаку расы, пола, экономической, политической или сексуальной идентичности.

- Осуждайте насилие, вызванное насильственной системой.

- Осуждайте попытки заставить замолчать лидеров оппозиции и любые нападения на свободу слова.

Мы также обращаемся к гражданам всего мира:



- Требуйте справедливости и достоинства для всех людей, независимо от расы, пола, экономической, политической или сексуальной принадлежности.

- Требуйте, чтобы государственные, религиозные и политические системы были защищены от несправедливой и коррумпированной власти.

- Требуйте уважать различные мнения и открытый диалог.



Поскольку мы верим, что «путь нравственного мира долог, но путь к справедливости верен», мы не поддадимся отчаянию и безнадежности в такое трудное время. В свою очередь, мы будем поддерживать друг друга и продолжать работать на общее благо всех людей, независимо от того, на какой стороне земли мы живем.



Мы хотим сказать грузинскому народу, что вы не одиноки в борьбе за справедливость, свободу и правду. Мы поддерживаем вас и надеемся, что однажды мы преодолеем несправедливость жестоких систем управления, направленных на замалчивание правды.



Будьте стойкими и мужественными в борьбе за права человека. Знайте, что мы на вашей стороне в этой борьбе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





