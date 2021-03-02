

Оппозиция: После отъезда главы Евросовета риторика премьера Грузии изменилась

02.03.2021 21:19





Лидеры оппозиционных партий Грузии считают, что после визита президента Европейского Совета Шарля Мишеля риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили вновь поменялась.



По словам оппозиционеров, на вчерашней встрече речь шла о плане, в котором были обозначены вопросы для обсуждения, в том числе вопросы касательно политзаключенных и проведения досрочных выборов.

Сегодня, 3 марта, Гарибашвили заявил, что вопрос досрочных выборов рассматриваться не будет. Говоря об аресте лидера «Нацдвиженния» Ники Мелия, премьер Грузии подчеркнул, что правительство не может вмешиваться в исполнение закона.



В оппозиции недовольны словами главы правительства и отмечают, что риторика премьера изменилась после того, как Шарль Мишель покинул Грузию.



Как заявила одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе, международные партнеры Грузии ждут от властей конкретных результатов.



«Сегодняшняя риторика Гарибашвили не соответствует ожиданиям, которые есть у наших международных партнеров. Это вредит не только «Грузинской мечте», но и стране и не является путем разрядки политического кризиса. Главный посыл нашей партии — освобождение Мелия и начало разговора о досрочных выборах», — резюмировала она.



Наряду с Деканоидзе о переменах в риторике премьера говорит Нино Бурджанадзе. По ее словам, во время встречи президента Европейского Совета с Гарибашвили, последний не упоминал о том, что проведение досрочных выборов является «красной лииней» для власти.



«Заявление Гарибашвили показало, что эти люди ненадежны», — считает Бурджанадзе.



Эка Беселия, лидер партии «Справедливость» в свою очередь заявила, что риторика Гарибашвили вызывает тревогу.



«Сегодняшняя риторика премьера вызвала некоторую тревогу. Гость еще не уехал, а он вернулся к привычной риторике, это может принять очень плохой оборот. То, что активисты проводят различные акции нельзя считать аргументом. Все в рамках Конституции», — сказала политик.





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