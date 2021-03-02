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Президент Польши о Грузии: Вчерашняя встреча - шаг к деполяризации
02.03.2021 21:59
"Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили провела видеоконференцию с президентом Польши Анджеем Дудой", - сообщает пресс-служба президента.
По их сообщению, в ходе беседы с Саломе Зурабишвили президент Польши поздравил Грузию с успешной встречей, организованной вчера председателем Европейского совета во дворце Орбелиани, и оценил её как важный шаг на пути к деполяризации.
«В ходе беседы президенты обсудили евроатлантические устремления и перспективы Грузии. В этом процессе президент Грузии подчеркнула важность секторальной интеграции в ЕС, особенно в сферах здравоохранения и образования, а также важность и необходимость поддержки ЕС в проведении реформ, необходимых для секторальной интеграции.
Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия неуклонно идет по пути к НАТО. Также необходимы дополнительные возможности сотрудничества в области кибербезопасности.
Президенты обсудили ситуацию, вызванную пандемией коронавируса в Грузии и Польше. Президент Зурабишвили подчеркнула важность поддержки и солидарности ЕС в вопросе вакцины.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила своего польского коллегу Анджея Дуда посетить Грузию», - отмечается в информации.
Напомним, 1 марта президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Грузию, где провел встречи с президентом, премьер-министром, председателем парламента и оппозицией.
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