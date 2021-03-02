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Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального
02.03.2021 22:39
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA. Позднее сообщение о санкциях было опубликовано в официальном журнале ЕС.
Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников, сообщают немецкие издания Bild и Focus.
Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.
По информации Reuters, 2 марта санкции из-за преследования Навального также введут США. Ожидается, что они будут сопоставимы с ограничительными мерами Евросоюза.
США также объявили о санкциях из-за Навального. Они введены против первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина. Также под санкции попали три российских НИИ.
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