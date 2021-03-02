

Шарль Мишель установил снятое в Хурвалети фото у себя на «кавере» в Facebook

02.03.2021 23:27





Президент Европейского совета Шарль Мишель разместил на своем "кавере" в Facebook фото, которое было снято во время его визита в Грузию.



Фотография сделана в селе Хурвалети недалеко от линии оккупации.



Напомним, 1 марта Грузию посетил президент Европейского совета Шарль Мишель.



В ходе визита он провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, лидерами оппозиционных партий. В завершении визита при его посредничестве состоялась встреча главы правительства с представителями оппозиции.



Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне на месте ознакомился с ситуацией вдоль линии оккупации в селе Хурвалети.



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