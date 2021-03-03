

Глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Турции

03.03.2021 14:12





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится с официальным визитом в Турции. Информацию об этом распространяет МИД.



В ходе визита министр иностранных дел проведет встречи тет-а-тет и в расширенном формате со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ.



В рамках своего визита в Турцию Давид Залкалиани встретится с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.



Давид Залкалиани возложит цветы к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





