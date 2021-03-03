|
|
|
Глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Турции
03.03.2021 14:12
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится с официальным визитом в Турции. Информацию об этом распространяет МИД.
В ходе визита министр иностранных дел проведет встречи тет-а-тет и в расширенном формате со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ.
В рамках своего визита в Турцию Давид Залкалиани встретится с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Давид Залкалиани возложит цветы к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна