

США прекращают оказывать России всю помощь, кроме чрезвычайной гуманитарной помощи

03.03.2021 14:27





По данным Госдепартамента США, США прекращают оказывать России всю помощь, кроме чрезвычайной гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Госдепа в связи с введением санкций в отношении России за применение химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.



В заявлении также говорилось, что США прекращают экспорт всех типов оружия в Россию и прекращают любые программы военного финансирования с участием России.



В заявлении также отмечается, что Вашингтон откажется предоставить России какие-либо кредитные и финансовые гарантии, а также прекратит другие программы финансовой поддержки.



По данным Госдепартамента, санкции будут действовать по меньшей мере год. Ограничения будут сняты только после того, как Россия подтвердит, что она не будет использовать смертоносное химическое или биологическое оружие против своих граждан, и прекратит производство такого оружия, выразит готовность позволить ООН или другим международно признанным беспристрастным наблюдателям проводить проверку и выплатит компенсацию всем, против кого незаконно было использовано химическое или биологическое оружие.



Напомним, что из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального США ввели ограничения в отношении семи российских чиновников и 14 юридических лиц. В связи с отравлением Навального санкции в отношении российских чиновников ввел и Евросоюз.





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