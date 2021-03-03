

Залкалиани: Нам будет сложно обсуждать с Россией крупные экономические проекты

03.03.2021 16:17





В последнее время международные партнеры призывают Грузию к активному участию в формате 3 + 3, но вряд ли может о чем-то разговаривать со страной, оккупировавшей 20% территории Грузии. Это заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.



Для справки, президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул идею о создании платформы из шести стран, куда войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Турецкая сторона выразила поддержку этому предложению.



В ходе визита в Турцию министр иностранных дел Грузии озвучил позицию Тбилиси в отношении этой инициативы.



«Конечно, мы благодарны Турции, которая забоится о прочном мире в регионе. Стабильность в регионе во многом зависит от проектов, которые должны быть реализованы, и которые будут экономически приемлемы для всех стран. Но это сотрудничество должно опираться на международно признанные правовые нормы. В первую очередь, я имею в виду территориальную целостность и суверенитет. Трудно разговаривать со страной, которая оккупирует 20% наших территорий и, к сожалению, продолжает вести незаконную деятельность на оккупированных территориях, с таким участником будет сложно обсуждать важные экономические проекты. Я объясню это своему турецкому коллеге. Надеюсь, они нас поймут», - сказал Залкалиани, добавив, что, прежде всего, необходимо укрепить связи между тремя странами Южного Кавказа в различных областях.



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